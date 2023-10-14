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        Aydın'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 15:46 Güncelleme: 14.10.2023 - 15:46
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        Aydın'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        İbrahim Demir'in kullandığı, 34 SYB 66 plakalı otomobil, seyir halindeyken Kuşadası Çevreyolu Yamaç Mevkisinde iddiaya göre yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yaptı.

        Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Demir, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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