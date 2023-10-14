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        Aydın açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Aydın açıklarında, Yunanistan'a yüzerek geçmeye çalışırken 5 düzensiz göçmen ile yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 25 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 22:33 Güncelleme: 14.10.2023 - 22:40
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        Aydın açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Aydın açıklarında, Yunanistan'a yüzerek geçmeye çalışırken 5 düzensiz göçmen ile yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 25 düzensiz göçmen yakalandı.

        ​​​​ Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 13 Ekim’de Kuşadası ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişinin bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.

        Ekiplerce, denizdeki 5 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından Aydın açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen bot ekibi, durdurdukları lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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