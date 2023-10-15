Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Germencik'te motosikletlerin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

        Aydın'ın Germencik ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 21:52 Güncelleme: 15.10.2023 - 21:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Germencik'te motosikletlerin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Germencik ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        T.B'nin kullandığı 09 TN 386 plakalı motosiklet, Camikebir Mahallesi Kurtuluş Caddesinde S.T'nin kullandığı 09 AGR 487 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüleri ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi ve Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Ankara'da can pazarı: Ölü ve yaralılar var
        Ankara'da can pazarı: Ölü ve yaralılar var
        ÖHO esnafından ücretsiz yolcu kararı: 4 gün
        ÖHO esnafından ücretsiz yolcu kararı: 4 gün
        Blinken'ın yoğun diplomasi trafiği
        Blinken'ın yoğun diplomasi trafiği
        Gazze dünyaya acil çağrı!
        Gazze dünyaya acil çağrı!
        "Terör saldırısına karşı siviller hedef alınamaz"
        "Terör saldırısına karşı siviller hedef alınamaz"
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Ünlü yönetmen ve eşi öldürüldü
        Ünlü yönetmen ve eşi öldürüldü
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        Doğum günü kutlaması acı bitti!
        Doğum günü kutlaması acı bitti!
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Seyir halinde canlı yayın böyle bitti!
        Seyir halinde canlı yayın böyle bitti!
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        Yeni yöntem: Size dokunmadan paranızı nasıl çalıyor?
        Yeni yöntem: Size dokunmadan paranızı nasıl çalıyor?
        Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti
        Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti
        Hırsızlar kapı dürbününe böyle yakalandı!
        Hırsızlar kapı dürbününe böyle yakalandı!
        Hayatı film oluyor
        Hayatı film oluyor
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Dedesi Sultan Abdülmecid

        Benzer Haberler

        Efeler'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Efeler'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Efeler 09 SFK - Pazarspor: 1-1 
        Efeler 09 SFK - Pazarspor: 1-1 
        Eski Aydın milletvekili Mehmet Semerci, son yolculuğuna uğurlandı
        Eski Aydın milletvekili Mehmet Semerci, son yolculuğuna uğurlandı
        Aydın'da ormanlık alanda yangın çıkardığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
        Aydın'da ormanlık alanda yangın çıkardığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
        Aydın'da 7 noktada örtü yangını çıkaran şüpheli tutuklandı
        Aydın'da 7 noktada örtü yangını çıkaran şüpheli tutuklandı
        Aydın'da yayla evinden hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Aydın'da yayla evinden hırsızlık şüphelisi tutuklandı