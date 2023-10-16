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        Aydın'da jandarmanın "narkotik" uygulamasında 38 zanlı yakalandı

        Aydın'da jandarma ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamada 38 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 14:03 Güncelleme: 16.10.2023 - 14:03
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        Aydın'da jandarmanın "narkotik" uygulamasında 38 zanlı yakalandı
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        Aydın'da jandarma ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamada 38 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı, ilçelerde, 248 personelin katılımıyla "huzurlu sokaklar" ve "narkotik suçlarla mücadele" uygulaması gerçekleştirdi.

        Uygulama kapsamında 106 metruk bina ile umuma açık 181 işletme kontrol edildi. 55’i yabancı 4 bin 941 kişi sorgulandı.

        Aramalarda 2 kilo 449 gram esrar, 25 sentetik hap, 12 kök Hint keneviri, 6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 38 şüpheli gözaltına alındı.

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