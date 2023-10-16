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        Germencik'te deprem tatbikatı yapıldı

        Aydın'ın Germencik ilçesindeki okulda deprem tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 15:40 Güncelleme: 16.10.2023 - 15:40
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        Germencik'te deprem tatbikatı yapıldı
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        Aydın'ın Germencik ilçesindeki okulda deprem tatbikatı yapıldı.

        Germencik Şehit Cafer Ortaokulunda Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilen tatbikatta deprem anında yapılacaklar konusunda öğrenciler uzmanlarca bilgilendirildi.

        Bilgilendirmenin ardından deprem anı ve tahliye çalışmaları canlandırıldı.

        Germencik Kaymakamı Tugay Gülenç de tatbikatı izledi.

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