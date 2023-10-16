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        Söke'de 5. kattan düşen işçi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde boya yaptığı esnada 5. kattan düşen kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 15:47 Güncelleme: 16.10.2023 - 16:12
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        Söke'de 5. kattan düşen işçi yaralandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde boya yaptığı esnada 5. kattan düşen kişi ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Yenicami Mahallesi'ndeki bir otelin 5. katında boya yapan Kemal Katırcılar (64), dengesini kaybederek yere düştü.

        Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Katırcılar'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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