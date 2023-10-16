Aydın'da 5. kattan düşen işçi öldü
Aydın'ın Söke ilçesinde, boya yaparken 5. kattan düşen işçi, hastanede hayatını kaybetti.
Aydın'ın Söke ilçesinde, boya yaparken 5. kattan düşen işçi, hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yenicami Mahallesi'ndeki otelin 5. katında boya yapan Kemal Katırcılar (64), dengesini kaybederek yere düştü.
Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Katırcılar, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.