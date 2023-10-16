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        Aydın'da 5. kattan düşen işçi öldü

        Aydın'ın Söke ilçesinde, boya yaparken 5. kattan düşen işçi, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 15:47 Güncelleme: 16.10.2023 - 15:47
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        Aydın'da 5. kattan düşen işçi öldü
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        Aydın'ın Söke ilçesinde, boya yaparken 5. kattan düşen işçi, hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Yenicami Mahallesi'ndeki otelin 5. katında boya yapan Kemal Katırcılar (64), dengesini kaybederek yere düştü.

        Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Katırcılar, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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