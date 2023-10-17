Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 12:25 Güncelleme: 17.10.2023 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Söke ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde durdukları otobüste ikisi Suriyeli, biri Filistinli 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yolla yurt dışına çıkmak için göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen E.İ. ve C.K. ile anlaştıkları belirlendi.

        Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenlerin, adli ve idari işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği belirtildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! 15 gün sonra düğünleri varmış!
        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! 15 gün sonra düğünleri varmış!
        Böyle evlat olmaz olsun! Babasını öldürüp taziyeleri kabul etti!
        Böyle evlat olmaz olsun! Babasını öldürüp taziyeleri kabul etti!
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        "Pes" dedirten vicdansızlık! Çöpe attılar
        "Pes" dedirten vicdansızlık! Çöpe attılar
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        1 günlük yağış sonrası barajlarda son durum!
        1 günlük yağış sonrası barajlarda son durum!
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        O anlar kamerada! Boynuz darbesiyle 2 metre fırlattı!
        O anlar kamerada! Boynuz darbesiyle 2 metre fırlattı!
        TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölenler ve yaralılar var!
        TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölenler ve yaralılar var!
        Netanyahu çizdi, işinden oldu
        Netanyahu çizdi, işinden oldu
        1 kişi ölmüş, 1 polis yaralanmıştı! Kazadan önce alkol almış!
        1 kişi ölmüş, 1 polis yaralanmıştı! Kazadan önce alkol almış!
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        "Gazze'nin yokluğa mahkum edilmesi kabul edilemez"
        "Gazze'nin yokluğa mahkum edilmesi kabul edilemez"
        Meclis Başkanı Kurtulmuş: Dünya barışının kapısı Ortadoğu'dur
        Meclis Başkanı Kurtulmuş: Dünya barışının kapısı Ortadoğu'dur

        Benzer Haberler

        Efeler'de Kanber üzgün
        Efeler'de Kanber üzgün
        Nazilli Belediyespor zirve aşkına
        Nazilli Belediyespor zirve aşkına
        Didim açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı
        Didim açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı
        5 katlı otelin çatısından düşen işçi öldü
        5 katlı otelin çatısından düşen işçi öldü
        Didim açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı
        Didim açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı
        Aydın'da 5. kattan düşen işçi öldü
        Aydın'da 5. kattan düşen işçi öldü