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        Aydın'daki terör örgütü operasyonlarında 19 kişi yakalandı

        Aydın'da, 1-16 Ekim arasında terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 13:55 Güncelleme: 17.10.2023 - 13:55
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        Aydın'daki terör örgütü operasyonlarında 19 kişi yakalandı
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        Aydın'da, 1-16 Ekim arasında terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.

        Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığınca 1-16 Ekim arasında il genelinde PKK/KCK, PYD/YPG, FETÖ ve TKP/ML terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda 19 kişi yakalandı.

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