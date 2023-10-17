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        Aydın'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Aydın'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 15:04 Güncelleme: 17.10.2023 - 15:08
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        Aydın'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Aydın'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Refik Çıkmaz'ın (25) kullandığı 09 DU 418 plakalı otomobil, Efeler ilçesi Savrandere Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri otomobilde bulunan Zeliha Avcı'nın (53) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Şefika Çıkmaz (51), çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Şefika Çıkmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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