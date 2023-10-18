Aydın'da devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde devrilen minibüsteki 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde devrilen minibüsteki 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Orhan Demir (53) idaresindeki 09 AIM 274 plakalı minibüs, Aydın-İzmir kara yolu Kardeşköy Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Demir ile araçta bulunan C.D. (53) ve H.T. (63) ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.