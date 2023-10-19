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        Aydın'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

        Aydın'da, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 13:29 Güncelleme: 19.10.2023 - 14:14
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        Aydın'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
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        Aydın'da, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle tören düzenlendi.

        Valilik önündeki törende Efeler Muhtarlar Derneği Başkanı Gurbet Çamoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Mesudiye Mahalle Muhtarı Funda Şenemre, günün anlam ve önemini belirtir konuşmayı yaptı. Şenemre, 19 Ekim'in Muhtarlar Günü olarak ilan edilmesinin devletin muhtarlara verdiği önemi gösterdiğini vurguladı.

        Törenin ardından muhtarlar, Aydın Valisi Yakup Canbolat ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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