Aydın'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
Aydın'da, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle tören düzenlendi.
Aydın'da, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle tören düzenlendi.
Valilik önündeki törende Efeler Muhtarlar Derneği Başkanı Gurbet Çamoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Mesudiye Mahalle Muhtarı Funda Şenemre, günün anlam ve önemini belirtir konuşmayı yaptı. Şenemre, 19 Ekim'in Muhtarlar Günü olarak ilan edilmesinin devletin muhtarlara verdiği önemi gösterdiğini vurguladı.
Törenin ardından muhtarlar, Aydın Valisi Yakup Canbolat ile hatıra fotoğrafı çektirdi.