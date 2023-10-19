Aydın'da uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı
Aydın'ın Söke ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 19.10.2023 - 15:21 Güncelleme: 19.10.2023 - 15:21
Aydın'ın Söke ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama noktasında şehirlerarası yolcu taşıyan 2 otobüsü durdurdu.
Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramada üzerlerinde çeşitli miktarlarda esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilen 4 kişi gözaltına alındı.