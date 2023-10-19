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        Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 15:52 Güncelleme: 19.10.2023 - 16:08
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        Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat üzerine Ata Mahallesi'nde bir motosikleti durdurdu.

        Ekiplerin motosiklette, şüphelilerin üzerinde ve bir evde yaptığı aramalarda 120 gram sentetik uyuşturucu, 55 gram esrar, tütünle karışık 5 gram esrar, 10 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

        F.A, B.G. ve A.D, gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen F.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, B.G. ve A.D. tutuklandı.

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