Aydın'da polisin okullarda güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde 305 okulda 20 sabit çocuk polisi, 127 sabit ekip ve 327 koordinasyon görevlisiyle okullarda güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre okullardaki güvenliğin en üst seviyeye çıkarılmasını amaçlayan çalışma kapsamında 26 trafik ekibi ve 44 trafik personeli ile okulların çevresindeki trafiği düzenlemek için ana arterler üzerinde denetim yapılıyor.

Açıklamada, "Bir önceki eğitim öğretim döneminde okullar ve çevresinde meydana gelen asayiş ve trafik olayları değerlendirilmiş muhtemel olaylar ile ilgili alınan tedbirler sonucunda geçen yıla oranla suça sürüklenen çocukların sayısında yaklaşık yüzde 2 azalma meydana gelmiş, ayrıca eylül ayında geçen yıl okullarda meydana gelen olay sayısı 28 iken bu yıl 15 olarak kayıt altına alınmıştır." denildi.