Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da jandarma asayiş uygulaması yaptı

        Aydın'da, jandarma ekipleri kent genelinde asayiş uygulaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 12:26 Güncelleme: 21.10.2023 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da jandarma asayiş uygulaması yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'da, jandarma ekipleri kent genelinde asayiş uygulaması yaptı.

        İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı toplam 234 personelin katıldığı uygulama kapsamında 279 umuma açık iş yeri ile 292 araç kontrol edilerek denetlendi, 4 bin 517 kişi sorgulandı.

        Uygulama kapsamında çeşitli suçlardan aranması bulunan 7 kişi yakalandı, 2 araca ceza kesildi, 2 araç trafikten men edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Avukat Belen'i katletmişti! İşte caniye istenen ceza!
        Avukat Belen'i katletmişti! İşte caniye istenen ceza!
        İşte derbinin 11'leri
        İşte derbinin 11'leri
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        İSKİ'den önemli uyarı! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        İSKİ'den önemli uyarı! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        Taksim'de sahte dolar dağıtmışlardı! "Pes" dedirten savunma!
        Taksim'de sahte dolar dağıtmışlardı! "Pes" dedirten savunma!
        Hamas ve İsrail arasında 18 yıl arabuluculuk yapan Dr. Gershon Baskin: Savaş Netanyahu’yu daha da zayıflattı
        Hamas ve İsrail arasında 18 yıl arabuluculuk yapan Dr. Gershon Baskin: Savaş Netanyahu’yu daha da zayıflattı
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        Mehmet Uçum: Yapım süreci halkla başlayıp halkla bitmeli
        Mehmet Uçum: Yapım süreci halkla başlayıp halkla bitmeli
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        Tüyler ürperten cinayet! Hackeri döverek öldürüp gömdüler
        Tüyler ürperten cinayet! Hackeri döverek öldürüp gömdüler
        53 yılın en sıcak 7'nci yazı!
        53 yılın en sıcak 7'nci yazı!
        Eski eşini bıçaklayıp, yüzüne tiner attı! "Öldü mü" diye mesaj yolladı!
        Eski eşini bıçaklayıp, yüzüne tiner attı! "Öldü mü" diye mesaj yolladı!
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        Beyzanur 22 yaşındaydı! Büyük acı!
        Beyzanur 22 yaşındaydı! Büyük acı!
        'Kız meselesi' değil ölümüne şiddet!
        'Kız meselesi' değil ölümüne şiddet!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Kuşadası açıklarında geri itilen 75 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
        Kuşadası açıklarında geri itilen 75 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
        Nazilli Belediyespor evinde 5'te 5 istiyor
        Nazilli Belediyespor evinde 5'te 5 istiyor
        Aydın'da öğrencilerden "Cumhuriyet'in 100. yılı" koreografisi
        Aydın'da öğrencilerden "Cumhuriyet'in 100. yılı" koreografisi
        Aydın'da İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi
        Aydın'da İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi
        Aydın'da tüp patlamasında evde maddi hasar oluşturdu
        Aydın'da tüp patlamasında evde maddi hasar oluşturdu
        El yapımı patlayıcıyla define arayan 9 şüpheliye gözaltı
        El yapımı patlayıcıyla define arayan 9 şüpheliye gözaltı