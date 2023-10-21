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        Aydın'da uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

        Aydın'ın Germencik ve Söke ilçelerinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 15:36 Güncelleme: 21.10.2023 - 15:36
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        Aydın'da uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı
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        Aydın'ın Germencik ve Söke ilçelerinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri kişilerle ilgili çalışma gerçekleştirdi.

        Üzerlerinde çeşitli miktarda kubar esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilen F.D, Y.Ö. ve M.F.Ç. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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