Söke'de uyuşturucuyla yakalanan 5 kişi gözaltına alındı
Aydın'ın Söke ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 22.10.2023 - 11:44 Güncelleme: 22.10.2023 - 11:44
Aydın'ın Söke ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama noktasında şehirlerarası yolcu taşıyan 3 otobüsü durdurdu.
Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramada üzerlerinde çeşitli miktarlarda esrar ile uyuşturucu hap ele geçirilen 5 kişi gözaltına alındı.