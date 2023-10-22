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        Söke'de uyuşturucuyla yakalanan 5 kişi gözaltına alındı

        Aydın'ın Söke ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 11:44 Güncelleme: 22.10.2023 - 11:44
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        Söke'de uyuşturucuyla yakalanan 5 kişi gözaltına alındı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama noktasında şehirlerarası yolcu taşıyan 3 otobüsü durdurdu.

        Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramada üzerlerinde çeşitli miktarlarda esrar ile uyuşturucu hap ele geçirilen 5 kişi gözaltına alındı.

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