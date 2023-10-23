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        Kuşadası açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı ​​​​​​

        Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 37 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 09:32 Güncelleme: 23.10.2023 - 09:32
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        Kuşadası açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı ​​​​​​
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 37 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        ​​​​​​​Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi.

        Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki yabancı uyruklu 37 kişi kurtarıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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