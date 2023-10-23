Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da geçen yıl 8 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin iddianame hazırlandı

        FERDİ UZUN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda 8 kişinin hayatını kaybettiği tüp patlamasına ilişkin iddianamede, 9 şüphelinin 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 11:03 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da geçen yıl 8 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin iddianame hazırlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        FERDİ UZUN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda 8 kişinin hayatını kaybettiği tüp patlamasına ilişkin iddianamede, 9 şüphelinin 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Altıntaş Mahallesi'ndeki restoranda geçen yıl 30 Aralık'ta tüp değiştirilirken meydana gelen, 8 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        ​​​​​​​Nazilli Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianamede, ölüm sebeplerinin "patlama ve yangın etkisi altında kalmaya bağlı olarak gelişen karbonmonoksit zehirlenmesi ve diğer komplikasyonlar" olduğu bilgisine yer verildi.

        Tüp dağıtım şirketi sahibi tutuklu şüpheli Ali Balkır'ın arızalı tüple ilgili prosedürü uygulamadığı, "tüp dağıtım personeli" sertifikası bulunmayan oğlu Mustafa Görkem Balkır'ı çalıştırdığı için kazanın oluşumunda etkisi olduğu aktarıldı.

        Tutuklu şüphelilerden Mustafa Görkem Balkır'ın da yetkisi ve yeterliliği olmadığı halde tüp değişimi yaptığı, döner tezgahını kapatıp sıcak yüzeyin soğumasını beklemeden tüpü söktüğü belirtilen iddianamede, vanaları kapatıp sökeceği tüpü sistemden izole edip sonrasında söküm yapması gerekirken buna uygun davranmadığı, arızalı tüpün etiketsiz vaziyette işletmede kalmasına neden olduğu için olayın oluşumuna etkisinin bulunduğu kaydedildi.

        Tutuklu şüpheli restoran sahibi Leyla Yılmaz'ın ise 2 dolu tüpün işletme içerisinde kapalı dolapta, havalandırması olmayan yerde tutulmasına, vanası arızalı olan tüpün de 4 gün işletmede kalmasına izin verdiği gerekçesiyle sorumluluğu olduğuna işaret edildi.

        Tutuksuz şüphelilerden Faruk Yılmaz hakkında da işletme eşi olan şüpheli Leyla Yılmaz adına kayıtlı olsa da işleri fiili olarak yürüttüğü, söz konusu olay açısından kusurlu olduğu yönünde şüphe bulunduğu, kusur durumunun değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

        İddianamede tutuksuz şüphelilerden tüp değişimine yardım eden H.P, tüpün dolumunu yapan tesisin müdürü A.M, gazın tedarik edildiği firmanın bölge sorumlusu T.C. ile üst amirleri T.E. ve M.A'nın da olayda sorumluluklarının bulunduğu bildirildi.

        İddianamede 9 şüpheli hakkında "taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak" suçlamasıyla 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

        - Olay

        Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki restoranda 30 Aralık 2022'de tüp değiştirilirken meydana gelen patlamada 8 kişi yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı.​​​​​​​

        Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alınmış, bir şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakılmış, hakimliğe sevk edilen şüphelilerden restoran sahibi Leyla Yılmaz, tüp bayisi Ali Balkır ve oğlu Mustafa Görkem Balkır tutuklanmış, diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

        Patlamayla ilgili iki bilirkişi heyetinin hazırladığı raporlarda 9 şüphelinin olayda sorumlulukları bulunduğu belirtilmişti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        Zorbalar çöktükleri sitedeki daireleri 600 kişiye sattı!
        Zorbalar çöktükleri sitedeki daireleri 600 kişiye sattı!
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        Cinayetten tutuklu sevgililer birbirini suçladı!
        Cinayetten tutuklu sevgililer birbirini suçladı!
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı!
        Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı!
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Icardi için kritik gün
        Icardi için kritik gün
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Beşiktaş'ta karar günü!
        O anlar kamerada! Saçından tutup yerde sürükledi! Gasp değil dehşet!
        O anlar kamerada! Saçından tutup yerde sürükledi! Gasp değil dehşet!
        İsrail'in 'savaş kabinesi'nde Hizbullah anlaşmazlığı
        İsrail'in 'savaş kabinesi'nde Hizbullah anlaşmazlığı
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Otoparkta dehşet! Bir kadın daha öldürüldü!
        Otoparkta dehşet! Bir kadın daha öldürüldü!
        Huzurevindeki ölümde kan donduran rapor! Kaynar suyla haşlandı!
        Huzurevindeki ölümde kan donduran rapor! Kaynar suyla haşlandı!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        ABD kara harekatını "ertele" mi dedi?
        ABD kara harekatını "ertele" mi dedi?
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"
        Baki'den Erden Timur'a sert sözler!
        Baki'den Erden Timur'a sert sözler!

        Benzer Haberler

        Kuşadası'nda 37 kaçak göçmen kurtarıldı
        Kuşadası'nda 37 kaçak göçmen kurtarıldı
        Kuşadası açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı ​​​​​​
        Kuşadası açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı ​​​​​​
        Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Nazilli Belediyespor - Zonguldak Kömürspor: 0-3
        Nazilli Belediyespor - Zonguldak Kömürspor: 0-3
        Söke'de uyuşturucuyla yakalanan 5 kişi gözaltına alındı
        Söke'de uyuşturucuyla yakalanan 5 kişi gözaltına alındı
        Didim açıklarında geri itilen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Didim açıklarında geri itilen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı