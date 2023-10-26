Germencik'te öğrencilerden Cumhuriyetin 100. yılı etkinliği
Germencik'te Ortaklar Fen Lisesi öğrencileri tarafından Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü kapsamında etkinlik düzenlendi.
Germencik'te Ortaklar Fen Lisesi öğrencileri tarafından Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü kapsamında etkinlik düzenlendi.
Ortaklar Fen Lisesi önünde düzenlenen etkinlikte öğrencilerin hazırladığı oratoryo sergilendi.
Marşların söylendiği, halk oyunu ekiplerinin gösteri sunduğu şölen büyük boyutlu Türk bayrağı açıldı.
Etkinliği Kaymakam Turgay Gülenç, İlçe Belediye Başkanı Fuat Öndeş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi ve protokol üyeleri de izledi.