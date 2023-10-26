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        Germencik'te Cumhuriyetin 100. Yılı sergisi açıldı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100. yılı sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 16:24 Güncelleme: 26.10.2023 - 16:24
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        Germencik'te Cumhuriyetin 100. Yılı sergisi açıldı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100. yılı sergisi açıldı.

        Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç tarafından açılan sergide, geleneksel el sanatları, giyim üretimi ve teknolojiler kursların ürünleri sergilendi.

        Sergide ayrıca, kursiyerler tarafından yapılan Atatürk temalı eserler yer aldı.

        Açılışa, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Ali Ercedoğan, AK Parti İlçe Başkanı Sami Ağraş ve protokol üyeleri katıldı.

        Sergiyi gezen katılımcılar, öğretmen ve kursiyerlerden bilgi aldı.

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