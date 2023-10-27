Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 02:24 Güncelleme: 27.10.2023 - 02:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Germencik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Aydın-İzmir Karayolu, Atatürk Caddesi'nde İsmail Can D. idaresindeki 09 AKS 208 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Kadir S'nin kullandığı 09 ACN 56 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ş.B, E.A, İ.K, H.S, Y.E.S, Z.S. ve Z.S. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Trafiğe kapatılan yol, temizlik çalışmalarının ardından açıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Beşiktaş dondu kaldı!
        Beşiktaş dondu kaldı!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Fenerbahçe'den 18'de 18!
        Fenerbahçe'den 18'de 18!
        "Şapka çıkarılır!"
        "Şapka çıkarılır!"
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        Amirsiz Memursuz Fetret Devri
        Amirsiz Memursuz Fetret Devri
        "Her zaman Fenerbahçe"
        "Her zaman Fenerbahçe"
        Su kanalına terk edilmiş bebek bulundu
        Su kanalına terk edilmiş bebek bulundu
        Arınma Gecesi
        Arınma Gecesi
        Borsa neyi alıyor, neyi satıyor?
        Borsa neyi alıyor, neyi satıyor?
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!

        Benzer Haberler

        Arkadaşları yurttaki asansöre sıkışarak ölen öğrencilerden oturma eylemi (3...
        Arkadaşları yurttaki asansöre sıkışarak ölen öğrencilerden oturma eylemi (3...
        Germencik'te Cumhuriyetin 100. Yılı sergisi açıldı
        Germencik'te Cumhuriyetin 100. Yılı sergisi açıldı
        Arkadaşları yurttaki asansöre sıkışarak ölen öğrencilerden oturma eylemi (2...
        Arkadaşları yurttaki asansöre sıkışarak ölen öğrencilerden oturma eylemi (2...
        Arkadaşları yurttaki asansöre sıkışarak ölen öğrencilerden oturma eylemi
        Arkadaşları yurttaki asansöre sıkışarak ölen öğrencilerden oturma eylemi
        Germencik'te öğrencilerden Cumhuriyetin 100. yılı etkinliği
        Germencik'te öğrencilerden Cumhuriyetin 100. yılı etkinliği
        Aydın'da kız öğrenci yurdunda asansöre sıkışan bir öğrenci hayatını kaybett...
        Aydın'da kız öğrenci yurdunda asansöre sıkışan bir öğrenci hayatını kaybett...