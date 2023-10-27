Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Aydın-İzmir Karayolu, Atatürk Caddesi'nde İsmail Can D. idaresindeki 09 AKS 208 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Kadir S'nin kullandığı 09 ACN 56 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ş.B, E.A, İ.K, H.S, Y.E.S, Z.S. ve Z.S. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Trafiğe kapatılan yol, temizlik çalışmalarının ardından açıldı.