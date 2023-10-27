Germencik'te kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi
Aydın'ın Germencik ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri dolayısıyla voleybol turnuvası yapıldı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri dolayısıyla voleybol turnuvası yapıldı.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce 80. Yıl Spor Salonunda düzenlenen voleybol turnuvasına 9 takım katıldı.
Müsabakalarda Germencik Belediyesi ile Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği finalde karşılaştı.
Germencik Belediyesi mücadeleyi 3-0 kazanarak turnuvada şampiyon olurken, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği ikinci, Germencik Kaymakamlığı üçüncü, en centilmen takım ise İlçe Sağlık Müdürlüğü oldu.
Turnuva sonunda protokol tarafından dereceye giren kurumlara ödül ve kupaları verildi.