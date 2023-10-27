Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Germencik'te kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi

        Aydın'ın Germencik ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri dolayısıyla voleybol turnuvası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 09:19 Güncelleme: 27.10.2023 - 09:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Germencik'te kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Germencik ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri dolayısıyla voleybol turnuvası yapıldı.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce 80. Yıl Spor Salonunda düzenlenen voleybol turnuvasına 9 takım katıldı.

        Müsabakalarda Germencik Belediyesi ile Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği finalde karşılaştı.

        Germencik Belediyesi mücadeleyi 3-0 kazanarak turnuvada şampiyon olurken, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği ikinci, Germencik Kaymakamlığı üçüncü, en centilmen takım ise İlçe Sağlık Müdürlüğü oldu.

        Turnuva sonunda protokol tarafından dereceye giren kurumlara ödül ve kupaları verildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yerel seçimler için YSK'dan karar! Son tarih 1 Aralık
        Yerel seçimler için YSK'dan karar! Son tarih 1 Aralık
        ABD'de silahlı saldırgan aranıyor!
        ABD'de silahlı saldırgan aranıyor!
        Kirayı 2 katına çıkarmadı! Ev sahibi ısırıp parmağını kırdı!
        Kirayı 2 katına çıkarmadı! Ev sahibi ısırıp parmağını kırdı!
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        As bayrakları as!
        As bayrakları as!
        Deprem bölgesinde 'Cumhuriyet Seferberliği'
        Deprem bölgesinde 'Cumhuriyet Seferberliği'
        Yabancıya dönüş!
        Yabancıya dönüş!
        TCMB'den sadeleşme düzenlemeleri
        TCMB'den sadeleşme düzenlemeleri
        Lodos ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Lodos ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        Kentsel dönüşüm için güç birliği kararı
        Kentsel dönüşüm için güç birliği kararı
        Arınma Gecesi
        Arınma Gecesi
        Amirsiz Memursuz Fetret Devri
        Amirsiz Memursuz Fetret Devri
        "Şapka çıkarılır!"
        "Şapka çıkarılır!"
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Beşiktaş dondu kaldı!
        Beşiktaş dondu kaldı!
        Fenerbahçe'den 18'de 18!
        Fenerbahçe'den 18'de 18!
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu

        Benzer Haberler

        Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
        Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
        Arkadaşları yurttaki asansöre sıkışarak ölen öğrencilerden oturma eylemi (3...
        Arkadaşları yurttaki asansöre sıkışarak ölen öğrencilerden oturma eylemi (3...
        Germencik'te Cumhuriyetin 100. Yılı sergisi açıldı
        Germencik'te Cumhuriyetin 100. Yılı sergisi açıldı
        Arkadaşları yurttaki asansöre sıkışarak ölen öğrencilerden oturma eylemi (2...
        Arkadaşları yurttaki asansöre sıkışarak ölen öğrencilerden oturma eylemi (2...
        Arkadaşları yurttaki asansöre sıkışarak ölen öğrencilerden oturma eylemi
        Arkadaşları yurttaki asansöre sıkışarak ölen öğrencilerden oturma eylemi
        Germencik'te öğrencilerden Cumhuriyetin 100. yılı etkinliği
        Germencik'te öğrencilerden Cumhuriyetin 100. yılı etkinliği