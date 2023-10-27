Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeklerinin de katıldığı aramada 268 gram esrar ve 33 sentetik hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan T.M.K. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.