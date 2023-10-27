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        Aydın'da üniversite öğrencisinin öldüğü asansör kazasında firması yetkilisi gözaltına alındı

        Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu Zeren Ertaş isimli öğrencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili, asansör firmasının yetkilisi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 11:04 Güncelleme: 27.10.2023 - 11:04
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        Aydın'da üniversite öğrencisinin öldüğü asansör kazasında firması yetkilisi gözaltına alındı
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        Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu Zeren Ertaş isimli öğrencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili, asansör firmasının yetkilisi gözaltına alındı.

        Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, kız öğrenci yurdunda yaşanan asansör kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, asansörün bakımını yapan firmanın yetkilisi M.B. hakkında gözaltı kararı verdi.

        İl Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan şüphelinin ifade işlemleri sürüyor.

        - Olay

        Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim'de arızalanan asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.

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