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        Aydın'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında çelenk sunma töreni yapıldı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 14:07 Güncelleme: 28.10.2023 - 14:07
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        Aydın'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında çelenk sunma töreni yapıldı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi.

        Aydın Valiliği önünde düzenlenen törende, Vali Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

        Törene, Aydın İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül, Evrim Karakoz, siyasi parti başkanları, dernek başkanları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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