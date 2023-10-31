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        Aydın'da 277 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde, dolandırıcılık suçlarından hakkında 277 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 20:38 Güncelleme: 31.10.2023 - 20:43
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        Aydın'da 277 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde, dolandırıcılık suçlarından hakkında 277 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede dolandırıcılık suçlarından 123 ayrı dosyası olan ve hakkında 277 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y'yi (32) yakaladı.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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