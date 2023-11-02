Aydın Adnan Menderes Üniversitesi uluslararası araştırma üniversitesi olmayı hedefliyor Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, araştırma faaliyetlerini destekleyerek ulusal ve uluslararası alanda tanınan bir araştırma üniversitesi olmayı hedeflediklerini söyledi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, araştırma faaliyetlerini destekleyerek ulusal ve uluslararası alanda tanınan bir araştırma üniversitesi olmayı hedeflediklerini söyledi.

Üniversitede basın toplantısı düzenleyen Kent, görev sürecindeki ilk 6 ay hakkında yaptıkları ve yapacakları projeler hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Kent, üniversite bünyesinde 3 enstitü, 21 fakülte, 1 devlet konservatuvarı, 5 yüksekokul ve 19 meslek yüksekokulu olduğunu anımsattı.

ADÜ'de 39 bin 227 öğrencinin eğitim gördüğüne dikkati çeken Kent, araştırma faaliyetlerini destekleyerek ulusal ve uluslararası alanda tanınan bir araştırma üniversite olmayı hedeflediklerini söyledi.

Eğitim programlarının kalitesini yükseltmeyi, uluslararası akreditasyonları elde edip öğrencilere daha üstün bir eğitim sunmayı amaçladıklarını aktaran Kent, "Üniversitemizi ulusal ve uluslararası sıralamada daha üst sıralarda görmek, akademik başarı ve itibarımızı artırmak için kilit bir hedeftir. Üniversitemiz, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Araştırma Programının bu programın gerekliliklerini yerine getirmek için kararlı bir şekilde çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Üniversite hastanesi hakkında da bilgi veren Kent, günde 4 binin üzerinde hastaya baktıklarını ifade etti.

Görev süresinin ilk 6 ayında önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Kent, "20 yataklı ikinci kardiyoloji servisimizi açtık. 10 yataklı koroner yoğun bakım ünitesinin yanı sıra 10 yataklı kalp ve damar cerrahisi yoğun bakım ünitesi açıldı. Bununla birlikte 33 yataklı ortopedi servisi, 10 yataklı kemik iliği transplantasyon ünitesi, 32 yataklı onkoloji servisi, 11 salonlu ameliyathane ile ikinci çocuk yoğun bakım ünitesi hizmete girmiştir." diye konuştu.

ADÜ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin diş tedavi bölümü için öğretim üyesi alımını gerçekleştirdiklerini, birimin teknik kadrosunu güçlendirdiklerini aktaran Kent, üniversitenin personel ödemelerinin de düzenli hale getirildiğini, bu anlamda sorun kalmadığını sözlerine ekledi.