Nazilli'de otomobilin çarptığı genç yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin çarptığı genç, hastaneye kaldırıldı.

Ş.E. idaresindeki 09 RU 792 plakalı otomobil, 22 Sokak üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan H.B.D'ye (19) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç yaralandı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza anını çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

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