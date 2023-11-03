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        Aydın'da yolcu otobüsü seyir halindeyken yandı

        Aydın'da seyir halinde alev alan otobüsteki yolcular tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 22:56 Güncelleme: 03.11.2023 - 23:20
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        Aydın'da yolcu otobüsü seyir halindeyken yandı
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        Aydın'da seyir halinde alev alan otobüsteki yolcular tahliye edildi.

        Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen ve Muğla-İzmir seferini yapan 16 AKT 245 plakalı yolcu otobüsü, Aydın-İzmir otoyolu Söke bağlantısında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        Şoförün durumu fark etmesiyle otobüsteki yolcular tahliye edilirken herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

        Otobüs kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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