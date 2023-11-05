Aydın'da silahlı saldırıda bir kişi yaralandı Aydın'ın Efeler ilçesindeki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle'deki Tekstil Park'ın girişinde Ş.M, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bacağından silahla vuruldu.

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, henüz kimliği belirlenemeyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.