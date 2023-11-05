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        Germencik'te sezonun ilk zeytin sıkımı yapıldı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde, 1. Balatçık Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Zeytinyağı Sezon Açılış Festivali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 17:19 Güncelleme: 05.11.2023 - 17:33
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        Germencik'te sezonun ilk zeytin sıkımı yapıldı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde, 1. Balatçık Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Zeytinyağı Sezon Açılış Festivali düzenlendi.

        Mahallede düzenlenen etkinlikte konuşan Germencik İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlknur Kavas, zeytinin kıymetli bir ürün olduğunu belirterek, ilçenin de zeytin üretiminde önemli bir yerde bulunduğunu kaydetti.

        Kooperatifin başkanı Mustafa Karakaya da kooperatifini 2002 yılında 15 ortağıyla büyük zorluklar içinde kurulduğunu ifade ederek, "Devletimizin destekleriyle bugün 60 ton zeytin işleyebilir, kendi markamızla üretim yapabilir konumdayız. Şişeleme, paketleme yapabilmekteyiz. Şu an 82 tane ortağımız var." dedi.

        Kaymakam Turgay Gülenç ve Belediye Başkan Vekili Orhan Aydoğmuş'un da katıldığı programda sezonun ilk zeytin sıkımı yapıldı.

        Şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, keşkek, pilav ve helva ikram edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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