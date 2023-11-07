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        Aydın'da bir evden 16 kamyon çöp çıktı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde yalnız yaşayan kişinin evinden, 16 kamyon çöp çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 11:58 Güncelleme: 07.11.2023 - 11:58
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        Aydın'da bir evden 16 kamyon çöp çıktı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde yalnız yaşayan kişinin evinden, 16 kamyon çöp çıkarıldı.

        7 Eylül Mahallesi'nde yalnız yaşayan A.K'nin (65) evinden kötü koku geldiği şikayeti üzerine, Germencik Belediyesi ekipleri eve gitti.

        Bildirilen adrese giden ekipler, evin içinin ve bahçesinin çöp yığınıyla dolu olduğunu belirledi.

        Belediyenin temizlik işleri ekibi, bir kepçenin de yardımıyla evden 16 kamyon çöp çıkardı.

        Çöplerin çıkarılmasının ardından evde ilaçlama çalışması yapıldı.

        Mahalle muhtarı Ahmet Çıray, gazetecilere, kötü koku nedeniyle belediye ve kaymakamlığa dilekçe verdiklerini belirterek, yetkililere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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