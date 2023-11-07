Sisam Adası'na yüzerek geçmeye çalışan düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yüzerek Sisam Adası'na geçmeye çalışan düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında bir kişinin yüzerek Sisam Adası'na geçmeye çalıştığını tespit etti.

Bölgeye gönderilen ekipler, Suriye uyruklu göçmeni bota aldı.

Yabancı uyruklu kişi, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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