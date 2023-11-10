Aydın'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli, tutuklandı.

Orta Mahalle Tekstil Park girişinde Ş.M'yi tabancayla yaralayan ve polis ekiplerince yakalanan M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

5 Kasım'da, Ş.M, Orta Mahalle Tekstil Park'ında M.A. tarafından bacağından silahla yaralanıp, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Olayın ardından kaçan M.A. polis ekiplerince yakalanmıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.