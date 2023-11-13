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        Aydın'da silahla vurulan genç, hastaneye kaldırıldı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde 21 yaşındaki genç, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 12:03 Güncelleme: 13.11.2023 - 12:03
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        Aydın'da silahla vurulan genç, hastaneye kaldırıldı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde 21 yaşındaki genç, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

        Osman Yozgatlı Mahallesi Hakkı Bey Caddesi'nde Y.U. (21), kimliği belirlenemeyen kişinin ateş etmesi üzerine yaralandı.

        Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Ekipler olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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