Aydın'da silahla vurulan genç, hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 21 yaşındaki genç, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Osman Yozgatlı Mahallesi Hakkı Bey Caddesi'nde Y.U. (21), kimliği belirlenemeyen kişinin ateş etmesi üzerine yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ekipler olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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