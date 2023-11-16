Aydın'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Aydın'da bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Osman Yozgatlı Mahallesi'nde 13 Kasım'da Y.U'nun silahla vurulmasına ilişkin yürütülen çalışma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, T.S, T.M, M.S. ve Y.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Y.U'nun tedavisine devam edildiği öğrenildi.

13 Kasım'da Y.U, Osman Yozgatlı Mahallesi'nde M.S. tarafından silahla yaralanıp Adnan Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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