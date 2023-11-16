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        Aydın'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

        Aydın'da bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 22:27 Güncelleme: 16.11.2023 - 22:34
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        Aydın'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
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        Aydın'da bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Osman Yozgatlı Mahallesi'nde 13 Kasım'da Y.U'nun silahla vurulmasına ilişkin yürütülen çalışma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

        Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden M.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, T.S, T.M, M.S. ve Y.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Y.U'nun tedavisine devam edildiği öğrenildi.

        13 Kasım'da Y.U, Osman Yozgatlı Mahallesi'nde M.S. tarafından silahla yaralanıp Adnan Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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