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        Aydın'da öğrenci yurdundaki asansör kazasına ilişkin 1 şüpheli daha tutuklandı

        Aydın'da üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüyle sonuçlanan yurt binasındaki asansör kazasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan mühendis tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 22:51 Güncelleme: 17.11.2023 - 22:51
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        Aydın'da öğrenci yurdundaki asansör kazasına ilişkin 1 şüpheli daha tutuklandı
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        Aydın'da üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüyle sonuçlanan yurt binasındaki asansör kazasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan mühendis tutuklandı.

        Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'ndaki kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında mühendis R.H.A. hakkında gözaltı kararı verildi.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen R.H.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim'de asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.

        Soruşturmada asansör firması yetkililerinden M.B. ve asansör firması sahibi H.T. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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