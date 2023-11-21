Nazilli'de otomobille çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille bisikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

İ.K'nin kullandığı 09 RS 857 plakalı otomobil, H.H.Ş. idaresindeki bisiklet ile Sakarya Caddesi 85 Sokak'ta çarpıştı.

Yola savrularak yaralanan bisiklet sürücüsü, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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