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        Nazilli'de otomobille çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille bisikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 15:08 Güncelleme: 21.11.2023 - 15:08
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        Nazilli'de otomobille çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille bisikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        İ.K'nin kullandığı 09 RS 857 plakalı otomobil, H.H.Ş. idaresindeki bisiklet ile Sakarya Caddesi 85 Sokak'ta çarpıştı.

        Yola savrularak yaralanan bisiklet sürücüsü, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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