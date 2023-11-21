Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Yıl açılış töreni yapıldı TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, İsrail'in Gazze saldırılarını soykırım olarak niteleyerek, "Netenyahu eli kanlı bebek katili. Mutlaka bu bebeklerin kanı bunların peşinde olacak. Nereye kaçarsa kaçsınlar. Tarih bunun hesabını soracak." dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, İsrail'in Gazze saldırılarını soykırım olarak niteleyerek, "Netenyahu eli kanlı bebek katili. Mutlaka bu bebeklerin kanı bunların peşinde olacak. Nereye kaçarsa kaçsınlar. Tarih bunun hesabını soracak." dedi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 2023-2024 Akademik Yılı açılış töreni, Atatürk Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Törene katılarak bir konuşma yapan Hulusi Akar, savunma sanayisinde Türkiye'nin attığı adımlara dikkat çekti.

Türkiye'nin İHA ve SİHA'larıyla dost ve kardeş ülkelerin de ihtiyaçlarını karşıladığını aktaran Akar, tüm temel savunma ihtiyaçlarını kendi kendine karşılayan bir ülke olma hedefiyle çalıştıklarını dile getirdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Akar, şunları kaydetti:

"Bu bir soykırım, bu bir vahşet, barbarlık... Karşındaki adam kim, neyi var? Bir takım propagandalı laflarla psikolojik hareket yapmak suretiyle insanları bazı şeylere inandırıyorlar. Bunların hiçbir aslı astarı yok. Bir hastaneyi vurmak, hele bunu savunmak demek hukukun bittiğinin ötesinde insanlığın bittiğinin göstergesi. Bunlar gerçekten Netanyahu'nun temsil ettiği siyonaziler. Bunlar gerçekten hem Filistin'in hem bölgenin hem de dünyanın başına bela. Ama hiçbir zaman böyle gitmeyecek bu. Merhametsiz olan herkes, vicdansız olan herkes bir gün her şeyini kaybedecek. Ortam her şeyi anlatıyor. Şahitler küçük, şehitler küçük. O küçücük çocukların vasiyet yazmaları... Yani birazcık insan olan, katil de olsa hain de olsa kötü adam da olsa kanun kaçağı da olsa terörist de olsa insan biraz üzülür, biraz düşünür. Fakat bu Netanyahu bebek katili, eli kanlı, bebek katili. Mutlaka bu bebeklerin kanı bunların peşinde olacak. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar. Tarih bunun hesabını soracak."

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent de üniversitenin 30 yılı aşkın köklü geçmişi ve güçlü altyapısıyla eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme, girişimcilik, toplumsal katkı ve kurumsal gelişme gibi temel faaliyet alanlarında önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Üniversitenin yeni stratejik planından söz eden Kent, "Üniversitemiz stratejik planlama sürecinde eğitim öğretim kalitesini yükseltmek, akademik araştırmaları teşvik etmek, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının uluslararası deneyimlerini arttırmak, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini desteklemek, yeni işbirlikleri ve projeler geliştirmek gibi hedefleri belirlemektedir. Bu bağlamda üniversitemizde bir ilki gerçekleştirerek akreditasyon ve derecelendirme ofisi, sürdürülebilirlik ofisi ve büyük veri ofisi gibi önemli adımları atarak etkili bir itibar yönetimi yapacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kent, Akar'a plaket verdi.

Törene Vali Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici de katıldı.