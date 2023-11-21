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        Aydın'da 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi,

        Aydın'ın Germencik ilçesinde, iki araçta yapılan aramada 7 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 19:58 Güncelleme: 21.11.2023 - 20:13
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        Aydın'da 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi,
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde, iki araçta yapılan aramada 7 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Takibe aldıkları iki aracı Germencik'te durduran polis, narkotik köpeği Tina'nın da katılımıyla arama yaptı. Aramada 7 ayrı parça halinde 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Araçlardaki V.S, İ.A, E.G. ve Ü.D. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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