Aydın'da 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, Aydın'ın Germencik ilçesinde, iki araçta yapılan aramada 7 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, iki araçta yapılan aramada 7 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Takibe aldıkları iki aracı Germencik'te durduran polis, narkotik köpeği Tina'nın da katılımıyla arama yaptı. Aramada 7 ayrı parça halinde 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Araçlardaki V.S, İ.A, E.G. ve Ü.D. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.