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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 21:24 Güncelleme: 21.11.2023 - 21:24
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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
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        Salon:MimarSinan

        Hakemler: Arzu Uzatöz, Akif Kabak

        Aydın Büyükşehir Belediyespor: Nicoletti, Ecenur Aksoy, Fatma Şekerci, Loda, Özge Nur Çetiner, Carlini (Selin Adalı, Gizem Düzeltir, Firdevs Kiremitçi, Çağla Salih, Ayşe Çürük, Tuğçe Akman)

        Nilüfer Belediyespor: Milenko, Lila Şengün, Gicquel, Kunzler, Deniz Uyanık, Beliz Başkır (Cansu Bir, Nazlı Eda Kafkas, Yordanova, Merve Nur Öztürk)

        Setler: 25-22, 18-25, 25-19, 25-23

        Süre: 117 dakika (28, 28, 28, 33)

        AYDIN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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