Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da karşı şeride geçen tırın dorsesinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde kontrolden çıkan tırın karşı şeride geçmesi ve dorsesinin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 09:18 Güncelleme: 29.11.2023 - 09:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da karşı şeride geçen tırın dorsesinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Söke ilçesinde kontrolden çıkan tırın karşı şeride geçmesi ve dorsesinin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Ramazan K. idaresindeki 45 ANH 798 plakalı bordür yüklü tır, Söke-Bodrum kara yolu Akeller Caddesi geçişinde kontrolden çıktı. Orta refüjü aşarak karşı şeride geçen tırın dorse bölümü devrildi.

        Kazada yaralanan ve sağlık ekipleri tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Öte yandan kaza sırasında refüjden kopan parçalar yoldaki 5 araca hasar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        FSM'de 100 yıllık bakım
        FSM'de 100 yıllık bakım
        Erkek arkadaşını 7 kurşunla öldürmüştü! Yasak aşk çıktı!
        Erkek arkadaşını 7 kurşunla öldürmüştü! Yasak aşk çıktı!
        Finlandiya'dan sınır planı
        Finlandiya'dan sınır planı
        Defalarca bombalanan hastane böyle görüntülendi!
        Defalarca bombalanan hastane böyle görüntülendi!
        Türkiye'de neden deniz taşıyor? Denizi doldurmak felakete mi yol açıyor?
        Türkiye'de neden deniz taşıyor? Denizi doldurmak felakete mi yol açıyor?
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        Lodos sağanak getiriyor!
        Lodos sağanak getiriyor!
        CIA, Mossad ve Katar Gazze için görüştü
        CIA, Mossad ve Katar Gazze için görüştü
        İşçi lehine tek taraflı ceza geçerli
        İşçi lehine tek taraflı ceza geçerli
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Dortmund, Milan'ı ateşe attı!
        Dortmund, Milan'ı ateşe attı!
        İş insanı Çeviker: Parayı kör noktada teslim ettik
        İş insanı Çeviker: Parayı kör noktada teslim ettik
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Ahmet Nur Çebi'den sporculara veda ziyareti
        Ahmet Nur Çebi'den sporculara veda ziyareti
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?

        Benzer Haberler

        Kablo sarım makinesine kapılan işçi öldü 
        Kablo sarım makinesine kapılan işçi öldü 
        Aydın'da fabrikadaki iş kazasında 1 işçi yaşamını yitirdi
        Aydın'da fabrikadaki iş kazasında 1 işçi yaşamını yitirdi
        Saadet Partisi Aydın İl Başkanlığı İsrailli yöneticiler hakkında suç duyuru...
        Saadet Partisi Aydın İl Başkanlığı İsrailli yöneticiler hakkında suç duyuru...
        Kozalak toplamak için çıktığı ağaçta, elektrik akımına kapılıp öldü
        Kozalak toplamak için çıktığı ağaçta, elektrik akımına kapılıp öldü
        Aydın'da ağaçta gerilim hattına temas eden genç hayatını kaybetti
        Aydın'da ağaçta gerilim hattına temas eden genç hayatını kaybetti
        Aydın'da kafasına demir plaka düşen kişi hayatını kaybetti
        Aydın'da kafasına demir plaka düşen kişi hayatını kaybetti