Aydın'da karşı şeride geçen tırın dorsesinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde kontrolden çıkan tırın karşı şeride geçmesi ve dorsesinin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Ramazan K. idaresindeki 45 ANH 798 plakalı bordür yüklü tır, Söke-Bodrum kara yolu Akeller Caddesi geçişinde kontrolden çıktı. Orta refüjü aşarak karşı şeride geçen tırın dorse bölümü devrildi.

Kazada yaralanan ve sağlık ekipleri tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza sırasında refüjden kopan parçalar yoldaki 5 araca hasar verdi.

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