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        Aydın'da beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen beton mikserinin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 16:19 Güncelleme: 29.11.2023 - 16:19
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        Aydın'da beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen beton mikserinin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Sezai Akın idaresindeki 09 R 5386 plakalı beton mikseri, Ağaçlı Mahallesi’nde kontrolden çıkarak devrildi.

        Sürücü Akın, yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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