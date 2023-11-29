Aydın'da beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen beton mikserinin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Sezai Akın idaresindeki 09 R 5386 plakalı beton mikseri, Ağaçlı Mahallesi’nde kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücü Akın, yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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