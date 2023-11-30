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        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - "Yedi Uyuyanlar" ve "Zeus" mağaraları turizme katkı sağlıyor

        HAYDAR TOPRAKÇI/FERDİ UZUN - İzmir'in Selçuk ilçesindeki Yedi Uyuyanlar Mağarası ile Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Zeus Mağarası inanç turizmi için bölgeye gelenleri ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 11:13 Güncelleme: 30.11.2023 - 11:18
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        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - "Yedi Uyuyanlar" ve "Zeus" mağaraları turizme katkı sağlıyor
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        HAYDAR TOPRAKÇI/FERDİ UZUN - İzmir'in Selçuk ilçesindeki Yedi Uyuyanlar Mağarası ile Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Zeus Mağarası inanç turizmi için bölgeye gelenleri ağırlıyor.

        Anadolu Ajansının

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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