DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - "Yedi Uyuyanlar" ve "Zeus" mağaraları turizme katkı sağlıyor
HAYDAR TOPRAKÇI/FERDİ UZUN - İzmir'in Selçuk ilçesindeki Yedi Uyuyanlar Mağarası ile Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Zeus Mağarası inanç turizmi için bölgeye gelenleri ağırlıyor.
HAYDAR TOPRAKÇI/FERDİ UZUN - İzmir'in Selçuk ilçesindeki Yedi Uyuyanlar Mağarası ile Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Zeus Mağarası inanç turizmi için bölgeye gelenleri ağırlıyor.
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