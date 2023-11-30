DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - "Yedi Uyuyanlar" ve "Zeus" mağaraları turizme katkı sağlıyor HAYDAR TOPRAKÇI/FERDİ UZUN - İzmir'in Selçuk ilçesindeki Yedi Uyuyanlar Mağarası ile Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Zeus Mağarası inanç turizmi için bölgeye gelenleri ağırlıyor.

HAYDAR TOPRAKÇI/FERDİ UZUN - İzmir'in Selçuk ilçesindeki Yedi Uyuyanlar Mağarası ile Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Zeus Mağarası inanç turizmi için bölgeye gelenleri ağırlıyor.

Anadolu Ajansının