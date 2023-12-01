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        GÜNCELLEME - Aydın merkezli sahte rapor operasyonunda 3 kişi tutuklandı

        Aydın ve Afyonkarahisar'da sahte heyet raporlarıyla yaşlı aylığı alan ve alınmasına aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişiden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 10:20 Güncelleme: 01.12.2023 - 10:20
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        GÜNCELLEME - Aydın merkezli sahte rapor operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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        Aydın ve Afyonkarahisar'da sahte heyet raporlarıyla yaşlı aylığı alan ve alınmasına aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişiden 3'ü tutuklandı.

        Aydın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, herhangi bir rahatsızlığı olmayan kişilerin, yerlerine "joker" tabir edilen kişileri sokarak hastanelerden usulsüz heyet raporu aldıkları, bu raporlarla engelli indiriminden yararlandıkları ya da yaşlı aylığı aldıkları belirlenen ve bu kişilere aracılık eden şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

        Aydın ve Afyonkarahisar'daki operasyonlarda "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla 15 kişi gözaltına alındı.

        Adreslerdeki aramalarda evrak ve dijital materyallere el konuldu.

        Şüphelilerden 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 11 kişiden B.M, H.Y. ve M.C. tutuklanırken 8 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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