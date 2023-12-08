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        Nazilli'de otobüsün çarptığı yaya yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde şehirler arası yolcu otobüsünün çarptığı yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 14:13 Güncelleme: 08.12.2023 - 14:13
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        Nazilli'de otobüsün çarptığı yaya yaralandı
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        Aydın’ın Nazilli ilçesinde şehirler arası yolcu otobüsünün çarptığı yaya yaralandı.

        Nazilli Otogarı girişinde, S.Ç. yönetimindeki 16 ANN 924 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan A.T'ye (62) çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.T, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Otobüs sürücüsü S.Ç, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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