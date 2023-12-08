Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

        Aydın'ın Söke ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 19:33 Güncelleme: 08.12.2023 - 19:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Söke ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Savuca Mahallesi 28. Sokak’ta Vedat Özkaya’nın yaşadığı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hava sıcaklıkları artacak
        Hava sıcaklıkları artacak
        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı
        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Edanur'un ölümünde kahreden detay! "Öl lan" deyip başından vurmuş!
        Edanur'un ölümünde kahreden detay! "Öl lan" deyip başından vurmuş!
        Drenaj sistemi zemini kurtardı!
        Drenaj sistemi zemini kurtardı!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        Ölümlü kazadan sonra yurt dışına çıkmış!
        Ölümlü kazadan sonra yurt dışına çıkmış!
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Türkiye'nin en zengin illeri
        5 kent için "turuncu" 28 ile "sarı" uyarı! Meteoroloji'den cumartesi alarmı!
        5 kent için "turuncu" 28 ile "sarı" uyarı! Meteoroloji'den cumartesi alarmı!
        Emrah Bayraktar, Beşiktaş'a geri döndü!
        Emrah Bayraktar, Beşiktaş'a geri döndü!
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!

        Benzer Haberler

        Aydın'da iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi daha tutuklandı
        Aydın'da iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi daha tutuklandı
        Nazilli'de otobüsün çarptığı yaya yaralandı
        Nazilli'de otobüsün çarptığı yaya yaralandı
        Aydın'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Aydın'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Aydın'da trafik kazasında kamyonetin sürücüsü öldü
        Aydın'da trafik kazasında kamyonetin sürücüsü öldü
        Aydın'da uçuruma devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Aydın'da uçuruma devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Çine Belediye Başkanı Dinçer, hayatını kaybetti
        Çine Belediye Başkanı Dinçer, hayatını kaybetti