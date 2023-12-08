Aydın'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Aydın'ın Söke ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Savuca Mahallesi 28. Sokak’ta Vedat Özkaya’nın yaşadığı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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