Nazilli'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aydın’dan Denizli istikametine doğru seyreden S.G. idaresindeki 15 ACP 181 plakalı tırın Dörtyol Kavşağı yakınlarında şerit değiştirmesi sırasında C.B. yönetimindeki 06 BL 2404 plakalı otomobil ve İ.A. idaresindeki 09 CEU 03 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

3 aracın karıştığı kazanın ardından hafif yaralanan 1 kişi olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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