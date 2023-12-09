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        Nazilli'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 19:37 Güncelleme: 09.12.2023 - 19:37
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        Nazilli'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Aydın’dan Denizli istikametine doğru seyreden S.G. idaresindeki 15 ACP 181 plakalı tırın Dörtyol Kavşağı yakınlarında şerit değiştirmesi sırasında C.B. yönetimindeki 06 BL 2404 plakalı otomobil ve İ.A. idaresindeki 09 CEU 03 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        3 aracın karıştığı kazanın ardından hafif yaralanan 1 kişi olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi.

        Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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